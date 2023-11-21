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Spor

Kartal'a iki sakatlık haberi daha!

Sezon başından beri sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş'a bir kötü haber de ülke takımlarında bulunan futbolcularından geldi. Milot Rashica ve Daniel Amartey'in milli takımlarında sakatlandıkları aktarıldı.

Sabah21 Kasım 2023 Salı 11:35 - Güncelleme:
Kartal'a iki sakatlık haberi daha!
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Rekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi.

MİLLİ TAKIMLARDA SAKATLANDILAR

Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi.

Daniel Amartey'in de Gana'nın Madagaskar ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikasında aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı ve Komorlar'a karşı forma giymeyeceği vurgulandı.

KONTROLLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

İki oyuncunun da kesin durumunun takıma katıldıktan sonra yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği kaydedildi.

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