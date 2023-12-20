İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,121
  • EURO
    31,9671
  • ALTIN
    1910.61
  • BIST100
    7707.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kartal'a İngiltere'den kiralık golcü

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş gözünü Chelsea forması giyen Armando Broja'ya çevirdi. Başkan Hasan Arat'ın görüşmeler için İngiltere'ye gittiği oyuncunun ocak ayında takıma katılması bekleniyor.

Sabah20 Aralık 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Kartal'a İngiltere'den kiralık golcü
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim öncesi İngiltere Premier lig takımı Chelsea ile görüşmeler yaptığı açıklamıştı. Arat, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önce Fransa ardından İngiltere'ye seyahatler yapmıştı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Arat bir de her fırsatta devre arasında iyi transferler yapacaklarını ifade edince söylentiler arka arkaya gelmeye başladı. Bunlardan biri de 'Anlaştım' dediği Chelsea'nin genç forveti Armando Broja oldu. İngiliz kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki dev golcünün devre arasında siyah-beyazlı takıma gelebileceği ileri sürüldü.

İddiaya göre Arat'ın İngiltere'de kurduğu temaslarda 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüştüğü ve olumlu sonuçlar aldığı kaydedildi. Kulüpler arasında tamamen anlaşılması sonrası Armando Broja'nın 1.5 yıllığına siyah-beyazıl takımın kadrosuna katılması bekleniyor.

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan Armando Broja, Chelsea formasıyla 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.