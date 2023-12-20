Kartal'a İngiltere'den kiralık golcü

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim öncesi İngiltere Premier lig takımı Chelsea ile görüşmeler yaptığı açıklamıştı. Arat, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önce Fransa ardından İngiltere'ye seyahatler yapmıştı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Arat bir de her fırsatta devre arasında iyi transferler yapacaklarını ifade edince söylentiler arka arkaya gelmeye başladı. Bunlardan biri de 'Anlaştım' dediği Chelsea'nin genç forveti Armando Broja oldu. İngiliz kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki dev golcünün devre arasında siyah-beyazlı takıma gelebileceği ileri sürüldü.

İddiaya göre Arat'ın İngiltere'de kurduğu temaslarda 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüştüğü ve olumlu sonuçlar aldığı kaydedildi. Kulüpler arasında tamamen anlaşılması sonrası Armando Broja'nın 1.5 yıllığına siyah-beyazıl takımın kadrosuna katılması bekleniyor.

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan Armando Broja, Chelsea formasıyla 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.