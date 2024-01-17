Kartal'a İtalya'dan savunmacı: Yery Mina

Fernando Santos ile beyaz bir sayfa açan Beşiktaş'ta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, yeni bir kadro yapılanması için kolları sıvadı.

ARJANTİN'DEN FLAŞ İDDİA

Birçok yıldızın ismi siyah-beyazlılarla anılırken, Arjantin basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Arjantin basınına göre; Fiorentina forması giyen Yery Mina'nın bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

Haberde, Verona, Cadiz ve Alaves'in yanı sıra Türkiye'den de deneyimli savunma oyuncusuna ilgi olduğunu aktardı. 29 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den talip olan takımın Beşiktaş olduğu iddia edildi.

FIORENTINA OYUNCUYU SATABİLİR

Mor Menekşelerin iyi bir teklif gelmesi halinde Mina'yı göndermeye hazır olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

İtalyan ekibiyle sadece 7 maça çıkan Mina, sadece 187 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı.