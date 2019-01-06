Kartal'a ret Fener'e evet

FENER, Galatasaraylı Serdar Aziz’i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in Serdar Aziz ile yaptıkları görüşmede mutabakata vardıkları öğrenildi. Milli futbolcunun, kulübünden olan 1.8 milyon euroluk alacağını karşılamayı taahhüt eden Fenerbahçe, şimdi Cim-Bom yönetimi ile bonservis pazarlığında.

BONSERVİSİNE 3 MİLYON EURO

Teknik Direktör Fatih Terim’in Serdar Aziz’e “Kulüpten alacağın paranın yanı sıra 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli de getir ve istediğin takıma git” dediği ve yaklaşık 5 milyon euroluk bir maliyetin Fenerbahçe’yi beklediği öğrenildi. Sarı Kanarya ise 3 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulurken, bu rakamı indermeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ’A GİTMİYORUM

Serdar Aziz ise transferde tavrını kesinlikle Fener’den yana kulllanmış durumda. Tecrübeli stoper, bu nedenle Beşiktaş’tan gelen ve Galatasaray’ın sıcak baktığı teklifi de geri çevirirken, “Futbol kariyerime Fener’de devam etmek istiyorum. Beşiktaş’a teşekkür ederim ama tercihime saygı duyulmasını istiyorum” dediği kaydedildi.