Kartal’da Diaby’nin golü tarihe geçti
KARTAL’IN Alanyaspor karşısında ikinci golüne imza atan Abdoulay Diaby tarihe geçti.
- Star Spor
İkinci devrede oyuna giren Malili oyuncu Burak ile girdiği verkaç sonrası fileleri havalandırırken, Vodafone Park’ta Siyah-Beyazlı takımın 200. golünü atan isim olarak tarihe geçti. Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini de yaşayan Diaby, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Lideri yenerek zirve ile aramızdaki puan farkının açılmasına izin vermedik. Bu galibiyetin devamını da getirerek, Beşiktaş’ı hak ettiği yere çıkartacağız” şeklinde konuştu.
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