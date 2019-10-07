20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7182
  • 6,2794
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kartal’da Diaby’nin golü tarihe geçti

KARTAL’IN Alanyaspor karşısında ikinci golüne imza atan Abdoulay Diaby tarihe geçti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İkinci devrede oyuna giren Malili oyuncu Burak ile girdiği verkaç sonrası fileleri havalandırırken, Vodafone Park’ta Siyah-Beyazlı takımın 200. golünü atan isim olarak tarihe geçti. Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini de yaşayan Diaby, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Lideri yenerek zirve ile aramızdaki puan farkının açılmasına izin vermedik. Bu galibiyetin devamını da getirerek, Beşiktaş’ı hak ettiği yere çıkartacağız” şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şüpheli ölüm! Diz çökmüş halde bulundu

Şüpheli ölüm! Diz çökmüş halde bulundu

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi belli oldu

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi belli oldu

Papa, evli rahiplere 'evet' der mi?

Papa, evli rahiplere 'evet' der mi?

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler
 

POPÜLER HABERLER

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA