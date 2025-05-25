Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 59 puanı bulunan ve Avrupa kupaları hedefi ni sürdüren Kartal, ligi Play-Off için üçüncü sırada tamamlamak istiyor. Siyah-Beyazlılar; Rize ve Bodrum'u mağlup edip ardından Samsun'un takılmasını hedefl iyor. 43 puandaki Rize'nin hayali ise ligi orta sırada bitirmek. Chamberlain ve Zaynutdinov sakat. Emirhan Topçu'nun durumuna maç saati karar verilecek. Ersin Destanoğlu, Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoyve Ciro Immobile kart sınırında. Öte yandan Beşiktaş resmi hesabından dün taraftarlara çağrı yapıldı. Sezonun son iç saha maçı olduğunu hatırlatan Siyah-Beyazlı kulübün açıklamasında, "Hep beraber maça gidiyoruz. Takım otobüsümüz Barbaros Meydanı'na inecek, ağaçlı yoldan geçecek. Son iç saha maçında formanı giy, bayrağını al stadımıza birlikte yürüyelim. Hareket saati 16.30 Nevzat Demir Tesisleri" ifadeleri kullanıldı.