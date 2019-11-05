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Kartal’da ikinci bahar

Beşiktaş, Galatasaray’ın ardından Antalya’yı da yenerek son 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Kartal, böylece ilk 6 haftada 9 puan gerisinde olduğu zirve ile farkı 4’e indirmeyi başardı.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de sezona kötü başlayan ve aldığı yenilgilerle kaosa giren Beşiktaş’ta son haftalarda alınan iyi sonuçların ardından adeta ikinci bahar yaşanıyor. İlk 6 haftada sadece 1 kez kez kazanıp topladığı 5 puanla tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atan Siyah-Beyazlılar, 16’ncı sıraya kadar gerilemişti. Geçen sezon Fenerbahçe’nin yaşadığına benzer sıkıntılar yaşayan Kartal’da taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı hedef alırken, Başkan Fikret Orman istifa kararı almak zorunda kalmıştı.

ÇEBİ BAŞKAN OLDU, YÜKSELİŞ BAŞLADI

20 Ekim’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçilirken, yükselişe geçen Beşiktaş, son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. İlk 6 haftada zirvenin 9 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar, aldıkları başarılı sonuçların ardından lider ile arasındaki puan farkını 4’e kadar düşürüp şampiyonluk yarışında olacağının sinyallerini verdi. Avcı’lı Kartal, puan farkını kendisi dışıda ligin doğal şampiyon adayları F.Bahçe ile 2’ye, G.Saray ve Trabzon ile ise 4’e kadar düşürmeyi başardı.

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