Kartal’da kaleye Babacan sesleri
FABRİ’NİN ayrılmasından sonra Karius’tan da beklediği verimi alamayan ve kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın Volkan Babacan’ı gündimine aldığı ileri sürüldü.
- StarSpor
Siyah-Beyazlılar’ın, milli file bekçisi için devre arası Başakşehir’in kapısını çalacağı kaydedildi. Bu arada Beşiktaş’ın Avrupa Ligi I Grubu’nda Genk ile Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yöneteceği açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.