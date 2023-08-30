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Spor

Kartal'da Jesse Lingard sesleri! Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz takviye

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta sahada ve kanatlarda görev yapacak bir ismi arayan siyah beyazlı ekibe menajer aracılığıyla İngiliz orta saha oyuncusu Jesse Lingard önerildi. İşte detaylar...

30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Kartal'da Jesse Lingard sesleri! Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz takviye
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Jesse Lingard'ın teklif edildiği öğrenildi. Son olarak Nottingham Forest forması giyen ve şu an kulüpsüz durumda olan İngiliz futbolcu için yönetimin son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı ifade edildi.

Güneş'in onay vermesi halinde yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak.

CHAMBERLAIN ARACI OLDU

Alex Oxlade-Chamberlain'in de oyuncuya İstanbul'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest forması giyen ve 20 resmi maça çıkan Jesse Lingard bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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