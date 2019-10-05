Kartal’da Ljajic hedef tahtasında
BEŞİKTAŞ’TA geçen sezonun başında kiralanan ve 9 gol, 14 asistlik katkı yapan Adem Ljajic, bu sezon yokları oynuyor.
- Star Spor
Şu ana kadar 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Sırp 10 numara herkesin hedef tahtasında. Siyah-Beyazlı taraftarların, “Bonservisine 6.5 milyon verildi ama her büyük maç öncesi cezalı duruma düşüyor” diye isyan ederken Ljajic için Abdullah Avcı da, “Ondan hiç memnun değil” şeklinde konuştu.
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