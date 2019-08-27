Kartal’da Maia sürprizi

ORTA sahaya defansif yönü kuvvetli bir oyuncu arayan Beşiktaş’ın, listesindeki Maxime Gonalons (Roma), Mario Lemina (Southampton) ve Mohamed Elneny (Arsenal) için yaptığı girişimlerde yol alamayınca rota değiştirdiği ortaya çıktı. Transferde zamanın daralması nedeniyle Siyah-Beyazlı kurmaylar sürpriz bir isme yöneldi.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Kartal’ın Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Thiago Maia Alencar için harekete geçtiği ve hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü Fransız basınında yer aldı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaştığı, Lille ile de bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi. Lille’in Maia için 4.5 milyon eurodan kapıyı açtığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İNDİRİM İSTEDİ

Yine Fransız basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaşlı yöneticilerin Sambacı’nın bonservisinde indirim istediği ve cevap beklediği yazıldı. Kartal’ın bonservis fiyatını 3 milyon euroya çekmeye çalıştığı olmadığı takdirde satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini devreye sokacağı belirtildi. Beşiktaş’ın bu transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi planladığı vurgulandı.