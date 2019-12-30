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Spor

‘Kartal’da oynarım’

Siyah-Beyazlı ekibin ara transferde kadrosuna katmak istediği milli futbolcunun menajerliğini de yapan amcası İlhan Mallı, “Yunus, Wolfsburg’dan ayrılmak istiyor. Beşiktaş’ta oynamaya hazır” dedi.

Star Spor29.12.2019  23:40 - Güncelleme: 30.12.2019  08:00


BEŞİKTAŞ’TA ismi transfer listesinde yer alan futbolculardan Yunus Mallı için ilk resmi açıklama geldi. Bundesliga takımlarından Wolfsburg’ta son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan amcası ve menajeri de olan İlhan Mallı, “Yunus, Wolfsburg’da bu sezon hak ettiği şansı bulamadı. Onun yeniden oynadığını görmek istiyoruz, malesef bu sezon durum böyle olmadı. Forma şansı bulacağı bir takıma gitmesi en iyisi olacak” dedi.

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ KİRALAMAK

İlhan Mallı, Siyah-Beyazlı takıma transfer konusunda ise “Beşiktaş yönetimi ile henüz bir temasımız olmadı, somut bir şey yok ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde temas kurulabilir. Yunus, Türkiye’de futbol oynamaya ve Beşiktaş formasını giymeye sıcak bakıyor” şeklinde konuştu. Bu sezon Wolfsburg’da hiç forma giymeyen Yunus’un 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kartal, 1.5 seneliğine kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Alman kulübü ile ilk görüşmeyi yaparken, gelecek cevabı bekliyor.

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