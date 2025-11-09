İSTANBUL 23°C / 14°C
Kartal'dan 3 gollü zafer! Beşiktaş deplasmanda galip

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah beyazlı ekip bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükseltti. İşte detaylar...

9 Kasım 2025 Pazar 09:07
Beşiktaş, ligde üst üste 8. maçta da ilk golü attı.

Abraham, 5 gole ulaşarak en golcü Rafa Silva'yı yakaladı.

Bilal Toure, 7. dakikada topu direğe nişanladı.

Fenerbahçe derbisinden yenik ayrılarak Antalyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, Rafa, Orkun ve Emirhan gibi oyuncularının yokluğunda ilk yarıyı iyi oynadı. Abraham'ın 2. dakikada gelen golü takımı atleşledi. Ön alan baskısını iyi yapan Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'un uzun toplarını da topladı ve ataklarını sürdürdü. İlk 45'te yüzde 59'la topa sahip olan Siyah-Beyazlılar, 27'de Djalo ile bulduğu golle devreye üstün girdi. Devrede sakatlığı nedeniyle kenara gelen Salih Uçan'ın yerine Kartal Kayra oyuna dahil oldu. Antalyaspor hareketlendi. Ev sahibi ekip, 52'de ilk isabetli şutunda golü buldu. İlk yarıya göre oyun anlamında üstünlüğü alamayan Beşiktaş, rakip kaleye gitmekte zorlandı. Fakat yapılan değişiklikler fayda verdi. 68'de giren Jota, 81. dakikada fileleri sarsarak yeniden farkı 2'ye çıkardı. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe yenilgisi sonrası zorlu deplasmanda galip gelerek morallendi.

