Shakhtar takımı Ukrayna bayraklarıyla sahaya çıktı. Sol dizinden sakat olan Orkun ilk 11'e yazılmadı. Ole, "İlk golü atmalıyız" demişti ama tersi oldu.

Kartal geçen maça göre ilk 11'ini büyük ölçüde yeniledi ancak birbirini iyi tanıyan Shakhtar takımına karşı bu belki de kötü bir değişiklikti. İlk dakikalarda Beşiktaş kontrollü bir oyun oynamaya çalışsa da Ukrayna ekibi her iki kanadı da çok rahat kullandı.

Kartal'ın merkezi hiç çalışmadı. Özellikle Muçi kayboldu. Birbirinden kopuk oynayan Siyah-Beyazlılar, ezberi iyi olan rakibine karşı adeta döküldü. Shakhtar ilk 45'te attığı 2 golü defalarca denedi. Gedson'un ayrılığı daha ilk maçtan hissedildi. Orkun'un da hazır olmaması Beşiktaş'ı lidersiz bıraktı. Avrupa Ligi tecrübesi olmayan Kartal Kayra ve Demir Ege iyi niyetliydi ancak Rafa'ya yük bindi. Hamleler geldi ama 2'nci yarı adeta formalite icabı oynandı, iki takım da kendini yormadı. Kartal artık Konferans'a odaklandı.