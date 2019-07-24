Kartal’dan Dortmund’a çifte sorti

BEŞİKTAŞ, transferde yavaş yavaş ısınıyor. Şu ana kadar Boyd dışında transferde ses getiremeyen Siyah-Beyazlılar’ın Dortmund’a çifte sorti yapacağı öğrenildi. Kartal geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Kagawa ile birlikte, Dortmund’un satışa çıkardığı Schürrle için devreye bir kez daha girecek. Kartal iki oyuncu için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Dortmund Sportif Direktörü Zord’un,“Kagawa ve Schürrle’nin ayrılığı için görüşmelere başlayacağız” sözleri ve Teknik Direktör Favre’nin “Kadromuz şişkin. 5-6 oyuncu ile yolları ayıracağız” sözleri Beşiktaş’ı harekete geçirdi. Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezonki performansından memnun kaldıkları Kagawa’yı bonservisiyle almayı planlarken, golcü Andre Schürrle’yi ise kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor. Beşiktaş’ın iki oyuncu için Dortmund’a 5 milyon euroluk teklif yaptığı da belirtilirken, Alman kulübü henüz cevap vermedi.