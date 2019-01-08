Kartal'ın gözdesi Bartosz Bereszynski.

BEŞİKTAŞ transferde sağ bek için İtalya’ya kamp kurdu. Başkan Fikret Orman, Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Çizme’de ismi daha önce tespit edilen futbolcular için görüşmeler yapıyor. Siyah-Beyazlılar’ın sağ bek arayışında şu anda listesinin ilk sırasına aldığı isim ise Sampdoria’ın Polonyaı oyuncusu Bartosz Bereszynski.

BERESZYNSKİ İDMANA ÇIKMADI

Orman’ın İtalyan yöneticilerle pazarlık masasına oturduğu 26 yaşındaki futbolcu için kulübü 10 milyon euro istiyor. Beşiktaş’ın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ve kiralama formülünü de devreye soktuğu belirtiliyor. Bu arada Bereszynski’nin dünkü idmana katılmaması da transfer görüşmelerine bağlandı.

ZAPATA, VİDA’YA ALTERNATİF

Beşiktaş Polonyalı oyuncuda sorun çıkarsa Atalantalı Castagne ve Milanlı Zapata’yı devreye sokacak. Zapata’nın asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek oynuyor. Aynı zamanda Vida’nın ayrılma durumunda Zapata’nın takım için değeri daha da artıyor. Bu arada Orman ayrıca Lyon’un sağ beki Rafael için de menajeri ile dirsek temasında.