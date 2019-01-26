Kartal’ın gözdesi Dorukhan

ERZURUMSPOR maçında kendi kalesine talihsiz bir gol atan, ancak bir gol de rakip kaleye göndererek kendisini affettiren Dorukhan Toköz’e taraftarlardan da alkış yağıyor. Kartal’da son dönemde genelde işler iyi gitmezken, Dorukhan’ı yükselen grafiği ise öne çıkıyor. Geçen haftaki Akhisar karşılaşması- da da güzel bir gole imza atan 22 yaşındaki futbolcu orta alanda Teknik Direktör Şenol Güneş’in vazgeçemediği oyunculardan birisi haline geldi. Dorukhan, hedefinin Beşiktaş’ın başarısına katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Ben sadece görevimi yapıyorum. Önemli olan takımın başarısı” diye konuştu.