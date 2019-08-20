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Kartal’ın ilacı Saiss

Siyah-Beyazlılar Wolverhampton’ın Faslı oyuncusu için harekete geçti. Oyuncu yeşil ışık yakarken, Başkan Fikret Orman İngiltere’de transfer görüşmelerini bizzat yürütecek.

  • Star Spor
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ÖN liberoya hem savunmayı toparlayacak hem de orta alana güç katıp, hücuma destek verecek bir oyuncu bakan Beşiktaş’ın Romain Saiss’te karar kıldığı ortaya çıktı. Cenk ve Niasse transferlerinde Everton’la görüşmek için İngiltere’ye gidecek olan Başkan Fikret Orman’ın Saiss için de Wolverhampton yöneticilerinden randevu aldığı öğrenildi.

PRENSİPTE CEVAP OLUMLU

Kartal ilk olarak Faslı oyuncunun menajeri ile görüşürken, prensipte olumlu yanıt aldı. Wolverhampton ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlanırsa, 29 yaşındaki futbolcu ile son görüşme yapılacak ve orta saha için beklenen takviye gerçekleştirilecek. Kulübü ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Premier Lig ekibine sakın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

KİRALAMA TEKLİFİ 500 BİN €

Kiralama bedeli olarak 500 bin euro, satın alma opsiyonunun da 2.5 milyon euro olarak düşünüldüğü ifade edildi. Oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro artı bonus teklifi yapılacak. Wolverhampton’da 100 maçta oynayan ve 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Saiss, bu sezon ise Avrupa Ligi Elemeleri’nde 4, Premier Lig’de 1 maça çıktı, 217 dakika sahada kaldı. 30 kez de Fas Milli Takımı’nda görev yaptı.

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