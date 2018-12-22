Kartal'ın kader maçı! Kasımpaşa - Beşiktaş muhtemel 11'ler...
Siyah-Beyazlılar ilk yarıdaki son maçında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Beşiktaş’ın zirveden kopmaması için 19.00’da başlayacak karşılaşmayı kazanması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ ilk yarının son maçını bugün deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Kartal’ın zirveden kopmaması için bugünkü maçı mutlaka kazanması gerekiyor. 3. sıradaki Kartal’ın 28, 6. basamaktaki Paşa’nın 26 puanı bulunuyor. Beşiktaş’ta sakat Roco ve cezalı Caner yok. Babel’in ise 2. yarıda forma giymesi bekleniyor. Ev sahibinde sakat İlhan, Khalili ve kadro dışı Trezeguet oynamayacak. Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. kez karşılaşacak. Galibiyetlerde Kartal 20/7 üstün. Paşa evinde son 3 maçta Beşiktaş’a yenilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Strahil Popov - Veysel Sarı - Ben Youssef - Olivier Veigneau - Loret Sadiku - David Pavelka - Tarkan Serbest - Samuel Eduok - Özgür Çek (Trezeguet) - Mbaye Diagne
BEŞİKTAŞ: Loris Karius - Gökhan Gönül - Necip Uysal - Domagoj Vida - Adriano - Atiba - Dorukhan Toköz - Ricardo - Quaresma - Adem Ljajic - Jeremain Lens - Mustafa Pektemek
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