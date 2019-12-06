Kartal’ın son gözdesi Alanyalı N’Sakala
OCAK dönemi için transfer arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.
- Star Spor
27 yaşındaki sol bekin Siyah-Beyazlı formayı giymeye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncu bu sezon Alanyaspor ile 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Kartal ayrıca Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için de kulüpleri ile görüşmelere devam ediyor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.