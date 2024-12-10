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  • Kartal'ın tek odağı Avrupa! Zorlu maçta rakip Bodo Glimt
Spor

Kartal'ın tek odağı Avrupa! Zorlu maçta rakip Bodo Glimt

Yaşanan zorlu günlerin ardından Fenerbahçe galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş Avrupa Ligi'ne odaklandı. Deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt siyah beyazlılarda başkanlığa aday olan Serdal Adalı da takımın yanında olacak. İşte detaylar...

Akşam10 Aralık 2024 Salı 09:13 - Güncelleme:
Kartal'ın tek odağı Avrupa! Zorlu maçta rakip Bodo Glimt
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Bodo Glimt, 17. sırada. Temsilcimiz Beşiktaş ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi ile rakibinden sadece 1 puan az topladı.

Siyah-Beyazlılar, Perşembe günü 23.00'te Norveç deplasmanında adeta final maçına çıkacak. Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Kartal'ın en büyük sancısı golcü oyuncu Immobile'nin sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak olması. Bunun dışında camianın morali yerinde ve tam bir kenetlenme hakim.

YÜCEL PARALARI YATIRDI

29 Aralık'ta yapılacak seçimde başkan adayı olan İşinsanı Serdal Adalı da Norveç deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Halen başkanlık görevini yürüten Hüseyin Yücel'le birleşerek seçime gitme hesabı yapan Serdal Adalı'nın burada da bir görüşme yapması bekleniyor. Bu arada Başkan Hüseyin Yücel'in derbide söz verdiği primleri, dün futbolcuların hesabına yatırdığı öğrenildi.

KANATLAR İÇERİDE OLMALI

Beşiktaş, youtube kanalında derbi öncesi soyunma odasında konuşulanları paylaştı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, "Kanatlarımızın içeride olması lazım" derken, Başkan Hüseyin Yücel, "Bu akşam Beşiktaş için oynayın" ifadesini kullanıyor. Topraktepe takımı, "Hepiniz bir yıldızsınız, hadi bakayım" diyerek sahaya uğurluyor.

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