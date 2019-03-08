Kartal’ın Volkan Babacan planı

BEŞİKTAŞ yeni sezon için kaleci arıyor. Sezon başında Fabri’yi 4 milyon euro karşılığında Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar, 2 yıllığına Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius’un performansından memnun kalmayınca harekete geçti. Öncelikle Fulham’da oynama şansı bulamayan Fabri’ye teklif götüren yönetim, lider M.Başakşehir’de formasını Mert Günok’a kaptıran Volkan Babacan için de düğmeye bastı. Beşiktaş’ın Boz Baykuşlar’la 2021’e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki milli kaleci için takas teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi.