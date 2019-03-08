Kartal’ın Volkan Babacan planı
Karius’u gönderme kararı alan Siyah-Beyazlı kulüp, Fabri’den sonra Başakşehir’in 30 yaşındaki kalecisini de listeye ekledi.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ yeni sezon için kaleci arıyor. Sezon başında Fabri’yi 4 milyon euro karşılığında Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar, 2 yıllığına Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius’un performansından memnun kalmayınca harekete geçti. Öncelikle Fulham’da oynama şansı bulamayan Fabri’ye teklif götüren yönetim, lider M.Başakşehir’de formasını Mert Günok’a kaptıran Volkan Babacan için de düğmeye bastı. Beşiktaş’ın Boz Baykuşlar’la 2021’e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki milli kaleci için takas teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.