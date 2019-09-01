Kartal’ın yeni görev adamı Elneny

BEŞİKTAŞ orta alana aradığı ön liberoyu İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’de bulmuştu. Siyah-Beyazlılar önceki gece İstanbul’a getirdiği Mohamed Elneny’yi önce sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Sportif Direktör Ali Naibi’nin katıldığı törenle 1 yıllık satın alma opsiyonlu (18 milyon euro) kiralık sözleşme imzaladı. 1.79 metre boyunda 27 yaşında olan Elneny’yi İngiliz spor otoriteleri tam bir görev adamı olarak niteliyor. 90 dakika mücadeleyi bırakmayan Mohamed Elneny’nin teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği 6 numara tarifine tam uyan bir futbolcu olduğu vurgulandı. İngiltere Premier Lig’de Arsenal formasıyla çıktığı 90 maçta 2 gollük performans sergilemişti.