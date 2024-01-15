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Spor

Karzev İsrail'e destek verdi! Başakşehir disiplin soruşturması başlattı

Rams Başakşehir Kulübü, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İsrail'e destek paylaşım dolayısıyla disiplin soruşturması başlattı.. İşte detaylar...

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Karzev İsrail'e destek verdi! Başakşehir disiplin soruşturması başlattı
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RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İşte o skandal paylaşım:

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