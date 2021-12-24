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Spor

Kasımpaşa: 2 - Altay: 5

Kasımpaşa - Altay rekabetinde 11. maç yarın oynanacak... Geride kalan 10 müsabakada Altay'ın Kasımpaşa'ya karşı galibiyet sayılarında 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

AA24 Aralık 2021 Cuma 10:24 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 10:24
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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa-Altay karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

Altay'da İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

KASIMPAŞA İLE 11. RANDEVU

Süper Lig'de yarın 11. kez karşılaşacak iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

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