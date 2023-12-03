Kasımpaşa 3 puanı 4 golle hanesine yazdırdı

Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa 4-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ve 31'de Mortadha Ben Ouanes ile ilk yarıda 3-0 öne geçti.

Gaziantep FK, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandru Maxim ile penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Marius Sumudica'nın ekibinde Mustafa Eskihellaç 52'de durumu 3-1 yaptı. 1 dakika sonra ise Lazar Markovic skoru 3-2'ye getirdi.

Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Mamadou Fall, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. İstanbul ekibi, göreve geri dönen teknik direktör Sami Uğurlu ile ilk maçında galip geldi.

Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 21 puana yükseldi. Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Kasımpaşa ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Fall'ın pası sonrası topla buluşan Yasin Özcan, pasını ceza yayına hareketlenen Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu: 1-0.

17. dakikada Hajradinovic, ceza sahası içine orta açtı. Omeruo'nun indirdiği topu Ben Ouanes, şık bir röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, pasını ceza sahası çizgisindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında topa altıpas önünden kafa vuruşu yapan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

36. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Djilobodji, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Gianniotis, bu vuruş sonrası topu kurtardı.

45+2. dakikada Gaziantep FK penaltıdan yararlanamadı. Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Alexandru Maxim kullandı. Bu oyuncunun penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

52. dakikada topla birlikte ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyen Markovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topu alan Mustafa Eskihellaç'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

53. dakikada ceza yayı üzerine kadar topla ilerleyen Maxim'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Draguş, topu Markovic'le buluşturdu. Altıpas çizgisi üzerinde Markovic'in yaptığı vuruşta Winck topu çizgiden çıkardı. Tekrar topu önünde bulan Markovic, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi. 3-2

76. dakikada sağ taraftan rakibinden sıyrılan Fall'un pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Florin Nita'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Da Costa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

82. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Da Costa, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden verdiği pasta arka direkte Fall'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 4-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla ilerleyen Mirza Cihan, Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, Omeruo'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 72), Saddiki (Gökhan Gül dk. 72), Aytaç Kara, Ben Ouanes (Erdem Çetinkaya dk. 90+3), Hajradinovic, Fall (Gomis dk. 90), Ngoy (Da Costa dk. 72)

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ (Oğulcan Çağlayan dk. 46), N'Koulou, Djilobodji, Morais, Furkan Soyalp (Mirza Cihan dk. 46), Jevtovic, Maxim (Riascos dk. 80), Draguş (Ajeti dk. 72), Gradel (Markovic dk. 46)

Goller: Aytaç Kara (dk. 3), Ben Ouanes (dk. 16 ve 31), Fall (dk. 82) (Kasımpaşa), Mustafa Eskihellaç (dk. 52), Markovic (dk. 53) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Omeruo (dk. 90+4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Saddiki, Hajradinovic, Sadık Çiftpınar, Winck, Sami Uğurlu (Kasımpaşa), Jevtovic, Gradel, Furkan Soyalp, Mustafa Eksikellaç, Markovic (Gaziantep FK)