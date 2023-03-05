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Spor

Kasımpaşa: 4 - Antalyaspor: 12

Kasımpaşa - Antalyaspor rekabetinde 24. maç yarın oynanacak. Geride kalan 23 müsabakada Antalyaspor'un Kasımpaşa'ya karşı galibiyet sayılarında 12-4 üstünlüğü bulunuyor.

IHA5 Mart 2023 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Kasımpaşa: 4 - Antalyaspor: 12
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle haftaya 22 puanla 16. sıra başladı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

24. RANDEVU

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 4 defa sahadan galip ayrılırken, 12 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisinin attığı 30 gole, Antalya ekibi 40 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 4 Eylül 2022 tarihinde sezonun 5. haftasında Antalya'da karşılaşırken, mücadeleden Kasımpaşa 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 12 maça çıktı. İstanbul ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan aldı. Paşa, sahasında oynadığı maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Lacivert-beyazlılar ligde, evinde son olarak Giresunspor ile karşılaştı ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kasımpaşa'nın Gaziantep FK'dan transfer ettiği kaleci Günay Güvenç, Gaziantep ekibinde gördüğü 4 sarı kart nedeniyle, Kasımpaşa ile ilk maçında kart cezalısı olarak Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Paşa'da Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Haris Hajradinovic, Fode Koita ve Stephane Bahoken ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Antalyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

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