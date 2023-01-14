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Spor

Kasımpaşa: 4 - Karagümrük: 3

Kasımpaşa - Karagümrük rekabetinde Süper Lig'deki 11. maç yarın oynanacak. Geride kalan 10 müsabakada Kasımpaşa'nın Karagümrük'e karşı galibiyet sayılarında 4-3 üstünlüğü bulunuyor.

14 Ocak 2023 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Kasımpaşa: 4 - Karagümrük: 3
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde geride kalan maçlarda Karagümrük 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Paşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

LİGDE 11. RANDEVU

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kasımpaşa 4, Fatih Karagümrük de 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde iki ekip de rakip fileleri 18'er kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.

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