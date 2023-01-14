Kasımpaşa: 4 - Karagümrük: 3

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde geride kalan maçlarda Karagümrük 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Paşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 18 puanla 14. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kasımpaşa 4, Fatih Karagümrük de 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde iki ekip de rakip fileleri 18'er kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.