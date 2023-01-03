İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7206
  • EURO
    19,9735
  • ALTIN
    1107.92
  • BIST100
    5661.1
Spor

Kasımpaşa: 9 - Alanyaspor: 7

Kasımpaşa - Alanyaspor rekabetinde 19. maç yarın oynanacak. Geride kalan 18 müsabakada Kasımpaşa'nın Alanyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 9-7 üstünlüğü bulunuyor.

AA3 Ocak 2023 Salı 09:21 - Güncelleme:
Kasımpaşa: 9 - Alanyaspor: 7
ABONE OL

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor 7 maçta rakibine üstünlük kurmayı başarırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Lacivert-beyazlı ekip, yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Adana Demirspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından son maçında Kayserispor'u 3-1'le geçen Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisi yakalamak.

Spor Toto Süper Lig'de 15 maç sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tirpan cezalı. Corendon Alanyaspor'da ise bu maç öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.