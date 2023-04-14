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Spor

Kasımpaşa, Adana Demirspor'a misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

AA14 Nisan 2023 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Adana Demirspor'a misafir oluyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Geride kalan 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alan İstanbul ekibi, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da bu maç öncesi Haris Hajradinovic, Fode Koita ve Stephane Bahoken kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda Yukatel Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleden Adana Demirspor 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin ardından Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirilmişti. Özdeş yönetiminde geçen hafta ilk maçına çıkan Kasımpaşa, Trabzonspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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