Kasımpaşa, Alanya'da pes etmedi! 3-1'den 3-3'e getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede Alanyaspor 3-1'lik sütünlük elde etti ama maçı bırakmayan Kasımpaşa skoru 3-3 yaptı. Karşılaşma beraberlikle son buldu.

Alanyaspor'un gollerini 18. dakikada Sergio Cordova, 24 ve 51. dakikada Joao Novais kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri 45+2. dakikada Mamadou Fall, 79. dakikada Aytaç Kara ve 87. dakikada Mortadha Ben Ouanes'ten geldi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor puanını 7'ye yükseltti. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa da puanını 6 yatı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u konuk edecek.