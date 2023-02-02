Kasımpaşa, Ali Gholizadeh'i renklerine bağladı

Kasımpaşa Kulübü, İranlı futbolcu Ali Gholizadeh'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Gholizadeh, sezonun ilk yarısında Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'de forma giymişti.

ALİ GHOLİZADEH'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Ali Gholizadeh, bu sezon formasını giydiği RSC Charleroi formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1072 dakika süre alan 26 yaşındaki İranlı sağ kanat oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.