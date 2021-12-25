Kasımpaşa, Altay'ı puansız gönderdi

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:01 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:01

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 34'üncü dakikada Donk ve 88'inci dakikada Umut Bozok'un attığı gollerle ile 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 7 maçlık aranın ardından galip gelerek puanını 15'e yükseltti. Altay ise galibiyet hasretini 12 maça çıkararak 18 puanda kaldı. Deplasman ekibinde Cebrail, 67'nci dakikada 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü.

1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ounes'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lis son anda yatarak kornere çeldi.

7'nci dakikada savunmanın kaptırdığı topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Umut Bozok pasını topuğuyla Ben Ouanes'e çıkardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lis, yatarak kontrol etti.

12'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin'in ortasına iyi yükselen Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

22'nci dakikada Eysseric'in ceza sahasına yaptığı ortayı kontrol eden Umut Bozok'un yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29'uncu dakikada ani gelişen Altay atağında Poko'nun pasıyla sağ kanattan hareketlenen Thaciano ceza sahası içerisine girdi, pasını ceza sahası içinde müsait pozisyonda bulunan Kappel'e çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

34'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric'in yaptığı ortada kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Donk'un düzelterek sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40'ıncı dakikada savunmanın hatasında topu kapan Thaciano'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR kontrolleri sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

50'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahasındaki kafa topu mücadelesinde Kazımcan'ın darbesiyle Ben Ouanes yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok'un vuruşunu kaleci Lis kurtardı. Dönen topu önünde bulan Eysseric'in vuruşunda da kaleci Lis, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

62'nci dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla sol kanattan içeri giren Ahmet Engin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

87'nci dakikada Kasımpaşa çok tehlikeli geldi. Feyzi Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden yolladığı topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis son anda kurtardı.

88'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ben Ouanes topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka (Dk. 46 Tarkan Serbest), Evren Eren Elmalı (Dk. 90+3 Varga), Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Eysseric (Dk. 77 Travnik), Mortadha, Umut Bozok

Altay: Lis, Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 24 Serge Aka) (Dk. 61 Rodriguez), Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Pinares (Dk. 79 Deniz Kadah), Kappel, Paixao (Dk. 61 Bamba)

Goller: Dk. 34 Donk, Dk. 88 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 67 Cebrail Karayel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Naderi, Dk. 45 Thiam, Dk. 46 Pinares, Dk. 79 Rodriguez (Altay), Dk. 44 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)