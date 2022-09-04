Kasımpaşa, Antalyaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Hadergjonaj ve 61. dakikada Cemali Sertel (K.K) kaydetti. Antalyaspor'da Fredy 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi. Kasımpaşa ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken Antalyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kayserispor depslamanına gidecek. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Fredy, Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Wright

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90+2 Bruma), Celina (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Bahoken

GOLLER: Dk. 45+6 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 61 Cemali Sertel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 57 Celina, Dk. 79 Hajradinovic, Dk. 90+8 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa), Dk. 86 Hakan Özmert, Dk. 88 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)