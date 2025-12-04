İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Kasımpaşa ayrılığı duyurdu! Shota Arveladze dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa teknik direktör Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Kasımpaşa ayrılığı duyurdu! Shota Arveladze dönemi sona erdi
Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Şota Arveladze yönetimindeki Paşa, Trendyol Süper Lig'de 14 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 14. sırada bulunuyor.

