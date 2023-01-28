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Spor

Kasımpaşa, Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Başakşehir'de forma giyen Mounir Chouiar'ı transfer ettiğini açıkladı.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 20:51 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Fransız sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen yeni transferimiz Mounir Chouiar, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'deki 16 maçta bir gol atan Mounir Chouiar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı. Fransız oyuncu, Avrupa kupalarındaki 12 maçta fileleri bir kez havalandırdı.

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