Kasımpaşa, Beşiktaş'ın Trezeguet için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi

TRANSFERİN bitmesine 10 gün kala Beşiktaş’tan güçlü bir hamle geldi. Alman LigaBlatt sitesine göre Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa’nın Mısırlı yıldızı için 11 milyon euro vermeye razı oldu. Haberin içinde yer alan ilginç ayrıntılar şu şekilde: Beşiktaş, Kasımpaşa yönetimiyle Trezeguet’in transferi için bir araya geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da çok istediği Mısırlı oyuncu için Siyah-Beyazlılar mali anlamda önemli bir fedakarlık yaptı ve 11 milyon euroya kadar fiyatı yükseltti. Ancak buna rağmen Kasımpaşa oyuncusunu elden çıkartmayı düşünmüyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli de oyuncunun kulüpte kalmasından yana.

YÖNETİM SATMAYA YANAŞMIYOR

Kasımpaşa’nın 2 milyon euroya transfer ettiği 24 yaşındaki Trezeguet’e, Beşiktaş’ın bu parayı vermeyi göze alma nedeni Babel’in takımdan ayrılması. Alman ekibi Stuttgart’ın da çok istediği Trezeguet’e bugüne kadar Katar’dan Al Rayyan, İtalya’dan da Lazio ve Napoli kulüpleri talip oldu. Birçok takımın kadrosunda görmek istediği Trezeguet de Kasımpaşa’dan ayrılmak ve kendine yeni bir kariyer planı yapmak istiyor. Ancak ligde üst sıraları zorlayan Kasımpaşa, değerli oyuncularını en azından sezon sonuna kadar tutmak niyetinde.

(Akşam)