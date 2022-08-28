Kasımpaşa bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.

Teknik direktör Şenol Can ile ikinci maçına çıkan Kasımpaşa, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Serkan Özbalta yönetimindeki Hatayspor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve dördüncü haftayı da puansız geçti.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Antalyaspor'a konuk olacak. Hatayspor, Adana Demirspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.

19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

41. dakikada savunmanın arkasına atılan pası yakalayan Eysseric'in içeri çevirdiği topu Bahoken kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler öne çıkarak gole izin vermedi.

44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.