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Spor

Kasımpaşa Burak Yılmaz ile 2'de 2 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Kasımpaşa rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Ayrıca İstanbul ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, 38. dakikada kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Kasımpaşa Burak Yılmaz ile 2'de 2 yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti.

30. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi.

45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi.

Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.

31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada konumlandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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