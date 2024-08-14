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Spor

Kasımpaşa, Cafu'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni transferi Carlos Miguel Dias 'Cafu'yu transfer ettiğini açıkladı.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Cafu'yu transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni transferi Carlos Miguel Dias "Cafu"yu transfer ettiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde daha önce Benfica, Olimpiakos, Metz, Legia Varşova ve Nottingham Forest formaları giyen tecrübeli oyuncu son olarak Rotherham United'da görev yaptı.

Carlos Dias, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni transferimiz Carlos Miguel Dias, bilinen adıyla 'Cafú', sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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