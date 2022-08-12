Kasımpaşa, Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

DANİEL GRAOVAC KİMDİR?



FC CFR 1907 Cluj takımında Defans mevkinde forma giyen Daniel Graovac, 08 Ağustos 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 76 kilo olan Daniel Graovac, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 2 maça çıkan Graovac, skora katkıda bulunamadı.