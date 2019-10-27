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Kasımpaşa deplasmanda farklı kazandı

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Kasımpaşa, deplasmanda rakibini 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ve Yusuf Erdoğan ilk golünü kaydetti.

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Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa, İzmir'de kozlarını paylaştı.
 
Üst sıralara tırmanmayı arzulayan iki ekibin mücadelesinde gol perdesini konuk takım açtı. Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in golüyle 27. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.
 
Yenik duruma düşen Göztepe, beraberliği ilk yarının sonunda enteresan bir golle elde etti. 45+3. dakikada korner kazanan Kasımpaşa'da topun başına geçen Berkan Emir topa harika bir falso verdi ve top ağlarla buluştu.
 
Kasımpaşa ikinci yarıda maçı kopardı
 
Karşılıklı gelen gollerle ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken maçın ikinci yarısında Kasımpaşa rüzgarı esti.
 
51. dakikada penaltı kazanan İstanbul ekibi, Ricardo Quaresma'nın vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.
 
2-1'in ardından Göztepe yeniden beraberliği ararken Kasımpaşa maçın son bölümlerinde rakibinin fişini çekti. 76. dakikada sahneye çıkan Mustafa Pektemek attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Kasımpaşa rahatladı.
 
Maçın sonucunu ise Yusuf Erdoğan tayin etti. 90+2. dakikada maçı 4-1'e taşıyan Yusuf Erdoğan da Quaresma gibi ilk golünü kaydetti.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, Göztepe'yi deplasmanda 4-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
 
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 11 puana ulaşırken Göztepe ise 9 puanda kaldı.

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