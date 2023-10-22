Kasımpaşa deplasmandan 3 puan ile döndü

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

BG Group 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Iron Gomis kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı. 3 de beraberliği bulunan İstanbul ekibi 15 puan topladı. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Sivasspor ligde 3 maç sonra mağlup oldu. Kırmızı beyazlı takım, evinde oynadığı 5. maçı da kazanamadı. Kasımpaşa ise Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moral buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Alanya deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Yunus Emre Konak'ın orta sahadan kaptırdığı top, Claudio Winck'in önünde kaldı. Claudio Winck'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Omeruo'nun vuruşunu kaleci Ail Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Saiz'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan topa sert vurdu. Top kaleci Gianniotis'dan oyun alanına döndü.

22. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ngoy'un kafa vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

28. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzaklaştırmak istediği top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara topu ceza sahası içindeki Ngoy'a verdi. Ngoy'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta gitti.

32. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert ortasında ceza sahası içindeki Emrah Başssan'ın vuruşu, kaleci Gianniotis'den tekrar oyun alanına döndü.

41. dakikada Barrow'un pasında topla buluşan Saiz rakiplerini geçerek kaleci Gianniotis'le karşı karşıya kaldı. Saiz'in zayıf vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasına ceza sahası dışında bulunan Emrah Başsan yarım vole ile sert vurdu. Top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ngoy'un sol kanattan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada orta alanda topu alan Barrow, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada topla bulaşan Aytaç Kara, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 57 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 57 Koita), Saiz, Kvet (Dk. 88 Manaj), Barrow, Rodrigues (Dk. 76 Njie)

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 66 Yasin Özcan), Gökhan Gül, Hajradinovic (Dk. 85 Saddiki), Gomis (Dk. 65 Ben Ouanes), Aytaç Kara, Fall (Dk. 90+2 Selim Dilli), Ngoy

Gol: Dk. 53 Gomis (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 90+3 Selim Dilli (Kasımpaşa)