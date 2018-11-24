Kasımpaşa Diagne için 10 milyon euro istiyor

Süper Lig’de çıktığı 12 maçta rakip fileleri 12 kez sarsmayı başaran, Messi, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez gibi süperstarları geride bırakarak Avrupa’nın zirvesine yerleşen Kasımpaşalı Mbaye Diagne için her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya çıkıyor.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’un peşinde olduğu, Galatasaray’ın da istediği Senegalli yıldızın fiyatı belli oldu. Kasımpaşa Yönetimi, sözleşmesini yeni uzattığı 27 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 10 milyon Euro yani 60 milyon TL belirledi.

Bedelsiz gelmişti

Senegalli forvet, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda’dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Geçen sezon 17 maçta 12 gol atan Diagne, bu yıl da 12 haftada karşılaşma başına 1 gol ortalaması tutturdu. Avrupa’nın 5 büyük liginin en skorer futbolcusu olan yıldız ismin yıllık ücreti ise 1 milyon Euro

(Fanatik)