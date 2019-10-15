Kasımpaşa Emre Çolak'a talip oldu
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Emre Çolak sesleri yükselmeye başladı.
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Kariyerinde düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu için Kasımpaşa devreye girdi. Paşa, bu transferi Ocak'ta bitirmek istiyor.
Yıldız futbolcu son olarak Arabistan temsilcisi Al Wahda'da oynadı. Kariyerinin zirvesini Deportivo'da yaşayan Emre burada kadro dışı kalırken, sözleşmesi ise 2021'e kadar sürüyor. Kariyerinde 258 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun 25 golü ve 30 asisti var.
Öte yandan Kasımpaşa geçtiğimiz günlerde Mehmet Ekici için de temasa geçmişti.
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