23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8922
  • 6,4926
  • 283.231
  • 95180.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kasımpaşa Emre Çolak'a talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Emre Çolak sesleri yükselmeye başladı.

  • Takvim
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kariyerinde düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu için Kasımpaşa devreye girdi. Paşa, bu transferi Ocak'ta bitirmek istiyor.
 
Yıldız futbolcu son olarak Arabistan temsilcisi Al Wahda'da oynadı. Kariyerinin zirvesini Deportivo'da yaşayan Emre burada kadro dışı kalırken, sözleşmesi ise 2021'e kadar sürüyor. Kariyerinde 258 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun 25 golü ve 30 asisti var.
 
Öte yandan Kasımpaşa geçtiğimiz günlerde Mehmet Ekici için de temasa geçmişti.

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Münbiç'ten hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Münbiç'ten hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

'Saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi'

'Saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi'

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...
 

POPÜLER HABERLER

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA