Trabzonspor, ilk yarıyı faul yapmadan bitirdi. Da Costa ve Aytaç'ın golleri ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Banza'nın 90. dakikadaki golü ofsayta takıldı.

Son 3 lig maçını kazanan Bordo-Mavililer, evinde 8 maçtır yenilmeyen Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, 18'de Aytaç'ın şutunun Batagov'a çarpması sonucunda golü buldu. 38'de yine Aytaç'ın şutunu, Mustafa Eskihellaç çizgiden çıkarttı. Sahada varlık gösteremeyen Trabzonspor, ilk yarıda hiç faul yapmadı. Fırtına, ikinci yarıya golle başladı. Nwakaeme'nin pasında Sikan 47'de eşitliği sağladı. Golden sonra Kasımpaşa net fırsatlar bulsa da kaleci Taha, geçit vermedi. Bordo-Mavililer'de 36 yaşındaki Nwakaeme, etkisiz oyuna isyan eden isim oldu. Trabzon'un D.Kongolu yıldızı Simon Banza'nın 90. dakikada bulduğu gol ofsayta takıldı. Trabzonspor, Galatasaray maçları öncesinde, galibiyet serisini noktaladı.