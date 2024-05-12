İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kasımpaşa evinde 3 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Kasımpaşa evinde 3 golle kazandı
ABONE OL

Süper Lig'de 36. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 16. dakikada Julien Ngoy, 37. dakikada Nuno Da Costa ve 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.

Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt 80. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekibin golü 90. dakikada Amar Gerxhaliu'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 52'ye yükseltti. Antalyaspor 45 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Rizespor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.