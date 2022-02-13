Kasımpaşa evinde Alanyaspor ile yenişemedi

13 Şubat 2022 Pazar 21:11 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 21:15

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Alanysspor, 42. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle öne geçerken, 65'te Mamadou Fall skoru eşitledi. 68'de Jackson Muleka Kasımpaşa'yı skor üstünlüğüne taşıdı. 74'te Efkan Bekiroğlu tabelayı ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 28 yaparken, Alanyaspor 40 puana ulaşarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka, topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl, ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan, sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid (Dk. 59 Muleka), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 59 Mabil), Umut Bozok (Dk. 82 Travnik)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Çağan Kayra Erciyas (Dk. 46 Umut Güneş), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay (Dk. 46 Borja), Novais, Candeias, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Milunovic), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 71 Diedhiou), Eduardo (Dk. 64 Tayfur Bingöl)

GOLLER: Dk. 42 Eduardo, Dk. 74 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Fall, Dk. 68 Muleka (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Tarkan Serbest, Dk. 45 Doğucan Haspolat, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 45 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)