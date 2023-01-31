Kasımpaşa evinde Giresunspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ali Tuna yapacak.

Kasımpaşa ligde 4 maçtır kazanamazken, Giresunspor'un da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar son lig maçında Fenerbahçe deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, Karadeniz temsilcisi de evinde Galatasaray'a 4-0 kaybetti.

Selçuk İnan'ın ekibi, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 19 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle hanesine 21 puan yazdırdı. 14. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

Ev sahibi ekipte Sadık Çiftpınar cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hajradinovic, Aytaç Kara ve Bahoken de sarı kart sınırında olan isimler. Giresunspor'da ise Ramon Arias ve Savicevic cezalı olan oyuncular. Alper Uludağ ve Görkem Sağlam da sarı kart sınırında.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşılaştığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 1-0 kazanmıştı.