İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2099
  • EURO
    48,765
  • ALTIN
    5440.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşılaşacak
Spor

Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

AA7 Kasım 2025 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşılaşacak
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, haftaya 10 puanla 14. sıradan giriş yaptı.

İstanbul temsilcisi, ligde çıktığı son 4 maçta sadece 2 puan topladı.

Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı İzmir ekibi ise ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı. Süper Lig'de geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, 5. basamakta kendine yer buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.